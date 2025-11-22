KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakdiler Pehlivan, KSÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Haluk Pınar, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Burak Telli, akademisyenler, kurum müdürümüz Abdurrahman ÇABA, müdür yardımcımız Mehmet KAYA, şef Veysel DEMİREL, denetimli serbestlik personeli ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakdiler Pehlivan, denetimli serbestliğin yalnızca bir ceza infaz yöntemi değil, aynı zamanda bireyin rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını amaçlayan çok yönlü bir sistem olduğunu ifade etti.

Panelde; denetimli serbestlik personelleri tarafından sistemin işleyişi, uygulama örnekleri ve toplumsal faydaları anlatıldı. Katılımcılara, bireyin toplumdan izole edilmeden gözetim altında tutulduğu bu sistemin, suça ilişkin riskleri azalttığı ve yeniden suç işleme oranını düşürdüğü aktarıldı.

Denetimli serbestliğin yalnızca denetim değil; psiko-sosyal destek, sosyal uyum ve toplumsal entegrasyon süreçlerini de kapsadığı vurgulandı. Ayrıca, suç işlemiş bireylerin topluma yeniden kazandırılmasında sistemin rolü, farkındalık çalışmaları ve iyileştirme faaliyetleri panelde ele alınan diğer başlıklar arasında yer aldı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen panel; soru-cevap bölümünün ardından, belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.