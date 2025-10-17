Dün ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,8 artışla 5.821 liradan tamamladı. Yeni güne de yukarı yönlü başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,1 primle 5.884 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 10.075 liraya yükselirken, cumhuriyet altını 40.180 liradan satılıyor.

Ons altın ise bugün 4.379,4 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4.362,4 dolardan işlem görüyor.

Altındaki bu yükselişte;

• ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi,

• Merkez bankalarının altın alımlarını artırması,

• Jeopolitik ve siyasi risklerin artması etkili oluyor.