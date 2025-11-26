Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Dün ons altındaki yatay seyre rağmen dar bantta hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 5.635 TL seviyesinde tamamlamıştı. Haftanın yeni işlem gününde ise altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Sabah saatleri itibarıyla gram altın yüzde 0,8 artarak 5.680 TL’ye yükseldi.

Çeyrek altın 9.526 TL, Cumhuriyet altını 37.954 TL seviyesinden satılıyor.

Ons altın ise güne güçlü bir başlangıç yaptı. Yaklaşık iki haftanın zirvesini test eden ons altın, 4.169 dolar seviyesini görmesinin ardından 4.160 dolar bandında işlem görüyor.