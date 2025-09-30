Sektör endeksleri genelinde karışık bir tablo gözlenirken, özellikle bazı alanlarda dikkat çekici hareketler yaşandı:

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi ise yüzde 0,42 oranında değer kazandı.

Günün en dikkat çeken sektörel performansları ise şöyle oldu:

En çok yükselen sektör: Yüzde 1,22 artışla Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

En çok düşen sektör: Yüzde 5,70 kayıpla Finansal Kiralama ve Faktoring

Uluslararası piyasalar, ABD'deki bütçe anlaşmazlıkları ve bu durumun federal hükümetin kapanmasına yol açabileceği yönündeki endişeler nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar, risk algısındaki artış nedeniyle temkinli davranıyor.

Analistler, gün içerisinde piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmelere dikkat çekiyor. Yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verileri izlenecek. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması ile ABD ve Avrupa’dan gelecek yoğun veri akışı yatırımcıların radarında olacak.