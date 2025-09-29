Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un olurlarıyla Serdar Atalar’ın atandığını açıkladı.
Başkan Görgel yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemizde vekaleten Genel Sekreterlik görevini sürdüren kıymetli kardeşim Serdar Atalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un olurlarıyla asaleten Genel Sekreterlik makamına atanmıştır. Rabbim, Kahramanmaraş’ımıza hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.