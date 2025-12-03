Kahramanmaraş Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir program düzenlendi. AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları ve Onikişubat Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program kapsamında merkezde eğitim gören öğrenciler, müzik ve el becerisi alanında hazırladıkları performansları sergileyerek izleyicilerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin gösterileri, hem eğitmenlerin emeklerini hem de çocukların gelişimlerini ortaya koydu.

Etkinliğin sonunda, programa katkı sağlayan öğretmenlere, kurum temsilcilerine ve katılımcılara teşekkür edildi. Yetkililer, özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Program, farkındalık oluşturma ve toplumsal duyarlılığı artırma adına önemli bir mesaj verdi.