Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sütçü İmam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca N. E. ile yeğeni İ. E. arasında henüz sebebi netleşmeyen bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü kavga, yerini silahlı saldırıya bıraktı. Yeğen İ. E., yanında bulunan tabancayı çekerek amcası N. E.ye ateş etti.

Yaralı Amca Hastaneye Kaldırıldı

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.E'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, acilen Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Zanlı Olay Yerinde Yakalandı

Olayın faili olan yeğen İ. E. ise, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle olay yerinde gözaltına alındı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri olayda kullanılan silaha el koydu. Polisin, aile içi bu kanlı tartışmanın nedenini tüm yönleriyle araştırmak üzere başlattığı soruşturma devam ediyor.