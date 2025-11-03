En çok erkek giyimde fiyat artışı yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim 2025’te fiyatı en çok artan ürün grubu erkek giyim oldu. Erkek giyimde fiyatlar bir önceki aya göre %15,18 arttı. Erkek giyimi, %13,91 ile kadın giyim ve %13,83 ile çocuk giyim takip etti.

Diğer dikkat çeken artışlar ise şu şekilde sıralandı:

En Çok Evcil Hayvan Ürünleri Ucuzladı

Ekim ayında fiyatı en fazla düşen ürün grubu evcil hayvanlarla ilgili ürünler oldu. Bu gruptaki fiyatlar %8,74 geriledi.

Diğer fiyat düşüşleri ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %-7,62

  • Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: %-7,27

  • Dondurma: %-4,61

  • Küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.): %-4,01

  • Otel ve pansiyon konaklama hizmetleri: %-2,79

  • Patates: %-1,85

  • Sağlık sigortası: %-1,71

  • Köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil ulaştırma hizmetleri: %-1,28

  • Taze meyveler: %-1,19