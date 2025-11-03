En çok erkek giyimde fiyat artışı yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim 2025’te fiyatı en çok artan ürün grubu erkek giyim oldu. Erkek giyimde fiyatlar bir önceki aya göre %15,18 arttı. Erkek giyimi, %13,91 ile kadın giyim ve %13,83 ile çocuk giyim takip etti.



Diğer dikkat çeken artışlar ise şu şekilde sıralandı:

Taze sebzeler (patates hariç): %13,77

Toz kakao: %11,4

Kadın ayakkabısı: %10,51

Çocuk ve bebek ayakkabısı: %9,52

Taksi ile şehir içi ulaşım: %8,7

Makarna çeşitleri: %7,83

Pirinç: %6,93

En Çok Evcil Hayvan Ürünleri Ucuzladı

Ekim ayında fiyatı en fazla düşen ürün grubu evcil hayvanlarla ilgili ürünler oldu. Bu gruptaki fiyatlar %8,74 geriledi.

Diğer fiyat düşüşleri ise şu şekilde gerçekleşti: