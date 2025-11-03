En çok erkek giyimde fiyat artışı yaşandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim 2025’te fiyatı en çok artan ürün grubu erkek giyim oldu. Erkek giyimde fiyatlar bir önceki aya göre %15,18 arttı. Erkek giyimi, %13,91 ile kadın giyim ve %13,83 ile çocuk giyim takip etti.
Diğer dikkat çeken artışlar ise şu şekilde sıralandı:
-
Taze sebzeler (patates hariç): %13,77
-
Toz kakao: %11,4
-
Kadın ayakkabısı: %10,51
-
Çocuk ve bebek ayakkabısı: %9,52
-
Taksi ile şehir içi ulaşım: %8,7
-
Makarna çeşitleri: %7,83
-
Pirinç: %6,93
En Çok Evcil Hayvan Ürünleri Ucuzladı
Ekim ayında fiyatı en fazla düşen ürün grubu evcil hayvanlarla ilgili ürünler oldu. Bu gruptaki fiyatlar %8,74 geriledi.
Diğer fiyat düşüşleri ise şu şekilde gerçekleşti:
-
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %-7,62
-
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: %-7,27
-
Dondurma: %-4,61
-
Küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.): %-4,01
-
Otel ve pansiyon konaklama hizmetleri: %-2,79
-
Patates: %-1,85
-
Sağlık sigortası: %-1,71
-
Köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil ulaştırma hizmetleri: %-1,28
-
Taze meyveler: %-1,19