Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan evinin enkazında 52 saat mahsur kalan ve sol bacağını kaybeden 33 yaşındaki Malik Güvenen, oturarak voleybol sayesinde yeniden hayata tutundu.

Onikişubat ilçesinde eşi ve çocuğuyla yaşadığı evin yıkılması sonucu ağır yaralanan Güvenen, Kahramanmaraş ve Ankara'da yaklaşık bir yıl süren tedavi sürecinde 8 kez ameliyat geçirdi. Ancak tüm çabalara rağmen sol bacağı ampute edildi.

Uzun ve zorlu rehabilitasyon döneminin ardından, babasının arkadaşı ve aynı zamanda gazi olan milli sporcu Mehmet Orçan aracılığıyla Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile tanışan Güvenen, spora başlayarak hayata yeniden tutundu.

Takım arkadaşı Mehmet Orçan da 1996'da terörle mücadelede iki bacağını kaybettiğini dile getirerek, 'Ben de Malik gibi sporla yaşama tutundum. Malik gerçekten çok hırslı.' diye konuştu.

İlk antrenmana giderken çekimser olduğunu ancak sporun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Güvenen, 'Antrenmanlar ve maçlar bana moral ve motivasyon verdi. Kaybımı unuttum, yeniden güçlendim. Takım olarak kısa sürede büyük başarılar elde ettik, namağlup bir şekilde Süper Lig'e çıktık. Şimdi hedefim ay-yıldızlı formayı giymek ve şehrimize şampiyonluklar kazandırmak.' dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Engelli Branş Sorumlusu Mustafa Çakmak ise sporun birleştirici gücünden bahsederek, 'Sporun aşamayacağı engel yoktur. Malik'in hikayesi bunun en güzel örneği.' ifadelerini kullandı.