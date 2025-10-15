Müzik ve televizyon dünyasında renkli kişiliğiyle tanınan Fatih Ürek, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. 1993 yılında çıkardığı “Yaktı Yaktı” albümüyle müzik kariyerine adım atan Ürek, “Sen İki Gözümsün”, “Sus” ve “Hayde” gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Televizyon ekranlarında da başarılı bir kariyere sahip olan Ürek; “Gelinim Mutfakta” ve “Kuaförüm Sensin” gibi programlarda sunuculuk ve jüri üyeliği yaptı. Daha önce fazla kiloları nedeniyle mide ameliyatı geçirdiği biliniyor.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, sabah saatlerinde evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre Ürek’in kalp krizi geçirdiği ve bu sırada kalbinin kısa süreli olarak durduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Ürek, hemen yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorlar, kalp krizi sonrası yaşanan ilk 6 saatin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu sürecin vücut fonksiyonları üzerindeki etkilerin netleşmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Fatih Ürek’in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve yarına kadar yoğun bakımda uyutulacağı açıklandı.