Ünlü sanatçı Fatih Ürek, birkaç gün önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalbi 20 dakika boyunca duran 59 yaşındaki sanatçı, yapılan yoğun müdahaleler sonucu yeniden hayata döndürüldü. Ancak, oksijensiz geçen bu sürenin ardından beyin hasarı riski nedeniyle Ürek, doktorlar tarafından tedbir amaçlı olarak uyutuldu.

Kritik 72 Saat Geride Kaldı, Ancak Hâlâ Uyutuluyor

Uzmanlar, bu tür durumlarda beynin zarar görüp görmediğinin, hastanın 72 saatlik yapay komadan çıkarılmasıyla anlaşılabileceğini belirtmişti. Ancak kritik 72 saat geride kalmış olmasına rağmen Fatih Ürek’in hâlâ uyandırılmaması, sevenlerinde endişeye yol açtı.

Ürek’in yakın dostu ve menajeri Mert Siliv, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu, ancak hâlâ uyutulmaya devam edildiğini söyledi. Siliv, Ece Erken’e gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Fatih’in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor. Dualarınızı esirgemeyin.”

Ece Erken: “Fatih Uyanmıyor, Dualarınızı Eksik Etmeyin”

Sunucu Ece Erken ise canlı yayında yaptığı açıklamada, uyandırma sürecinin uzamasından duyduğu endişeyi dile getirdi:

“Şu beni rahatsız ediyor, hâlâ uyutulması. Kendi uyanmasını bekliyorlar. Fatih şu an uyanmıyor, uyansın diye dua edelim.”

Zayıflama İğnesi İddialarına Yalanlama

Fatih Ürek’in yaşadığı sağlık sorununun ardından sosyal medyada “zayıflama iğnesi yaptırdı” iddiaları da gündeme geldi. Ancak menajeri Mert Siliv, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ürek’in sağlığının iğneyle ilgili olmadığı, tamamen geçirdiği kalp krizi nedeniyle bu noktaya gelindiği belirtildi.