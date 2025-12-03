Ülkü Ocakları Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hüseyin Arı ile Ülkü Ocakları İl Ocak Başkan Yardımcısı ve Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, engelli birey Fatih’i evinde ziyaret ederek uzun süredir hayalini kurduğu uzaktan kumandalı engelli aracını teslim etti.

Fatih’in yıllardır beklediği araca kavuştuğu an duygu dolu görüntüler ortaya çıkarken, aile Ülkü Ocakları temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Ülkü Ocakları Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hüseyin Arı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada,

“Fatih kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak bizler için büyük bir onurdur. Engelli kardeşlerimizin hayatına dokunmak bir güne sığmayacak kadar değerli bir sorumluluktur. Bugün bir evladımızın yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Ülkü Ocakları İl Ocak Başkan Yardımcısı ve Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı ise,

“Fatih kardeşimize Genel Başkanımız Sn. Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ve İl Ocak Başkanımız Sn. Ali Rıza Gedemenli’nin selamlarını ilettik. Uzaktan kumandalı engelli aracını teslim ettik. Engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ayrıca desteklerinden dolayı hayırsever polis memuru Mustafa Şahin’e teşekkür ederek dayanışmanın önemine dikkat çekti.