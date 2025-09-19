Fed'in faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi risk iştahının artmasını sağladı.

Borsaların son zamanda rekor seviyeleri test etmesi ise yatırımcılarda aşırı yükselişlerden sonra satış baskısının oluşabileceğine dair endişelere sebep oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşme yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Görüşme sonrası taraflarda gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Bu arada ABD ile Birleşik Krallık, bilim ve teknoloji alanında stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Teknoloji Refahı Anlaşması'na ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu muhtıranın yapay zeka, sivil nükleer enerji, füzyon ve kuantum teknolojileri gibi stratejik bilim ve teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Başkan Trump, Yüksek Mahkeme'den, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının uygulanmasını durdurmasını talep etti. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,12 seviyesinin üstüne çıkarken, dolar endeksi yatay seyirle 97,4 seviyesinden seyrediyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 653 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 66,9 dolardan işlem görüyor.