Galatasaray, Avrupa kupalarındaki yolculuğunda bugüne kadar 40 farklı ülkeden 113 takımla karşı karşıya geldi. Toplam 330 Avrupa maçına çıkan Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 117 galibiyet, 89 beraberlik ve 124 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte 453 gol atan Galatasaray, kalesinde 503 gol gördü. Aslan, Avrupa serüveninde şimdiye dek birçok zorlu rakiple mücadele ederken, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, kulübün 114. farklı Avrupa rakibi olacak.

Galatasaray - Bodo/Glimt Maçı Yayın Bilgileri

Norveç’in Bodo/Glimt takımıyla karşılaşılan müsabaka 22 Ekim Çarşamba günü (Bugün) RAMS Park’ta saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray - Bodo/Glimt Maçı Muhtemel 11'leri

Avrupa arenasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Bodo/Glimt maçında teknik direktörlerin sahaya sürebileceği muhtemel 11'ler netleşmeye başladı. İşte iki takımın karşılaşmaya çıkması beklenen kadroları:

Galatasaray Muhtemel 11:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs

Orta Saha: Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sané, İlkay Gündoğan

Kanatlar ve Forvet: Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Bodo/Glimt Muhtemel 11: