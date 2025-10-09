Emtia piyasalarında bu yıl sert dalgalanmalar yaşanırken, özellikle değerli metallerdeki yükseliş dikkat çekti. Altınla birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü gümüş, yıl boyunca değer kazanmaya devam etti.

Gümüş, yalnızca güvenli liman arayan yatırımcıların değil, aynı zamanda elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin de ilgisini çekiyor. Bu çift yönlü talep, fiyatların güçlü kalmasında belirleyici rol oynuyor.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, son gelişmelerin etkisiyle yükselişini hızlandırdı. Mayıs ayından itibaren ivme kazanan fiyatlar, ekim ayında da yukarı yönlü seyrini sürdürerek bugün 51,23 dolara kadar çıktı. Böylece gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 75,2 oranında kazanç sağladı.

Uzmanlar altın ile gümüş arasındaki fiyat oranının da gümüş lehine değiştiğini, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının dolaylı olarak gümüşü de desteklediğini belirtiyor.

Ayrıca, ABD’de federal hükümetin kapanması gibi jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin, yatırımcıları tahvillerden uzaklaştırarak altın ve gümüş gibi kıymetli metallere yöneldiği ifade ediliyor.

Piyasa uzmanlarına göre, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmeye devam etmesi ve jeopolitik gelişmelerin sürmesi halinde gümüşteki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesi mümkün.