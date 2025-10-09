Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin iç ve batı kesimlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Bugün için yapılan son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde yağışlar kısa süreli olsa da kuvvetli olabilir.

Sarı kod, meteorolojik risklerin bulunduğu ancak henüz ciddi boyutlara ulaşmadığı durumlarda kullanılan bir uyarı seviyesi olarak biliniyor. Bu uyarı seviyesi, özellikle açık alanda bulunan vatandaşların daha dikkatli olmalarını ve hava şartlarına göre günlük planlarını gözden geçirmelerini gerektiriyor.

Meteoroloji’nin açıklamasında, sağanak yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların görülebileceği belirtildi. Vatandaşların bu tür durumlara karşı tedbirli olması isteniyor. Özellikle araçların su tahliyesi yetersiz alanlara park edilmemesi, açık alanlarda yıldırım riskine karşı dikkatli olunması ve mümkünse kapalı alanlarda bulunulması gerektiği vurgulandı.

Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller: Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Rize, Trabzon

Yetkililer, yağışların bazı bölgelerde beklenenden daha şiddetli olabileceğine dikkat çekerek, ilerleyen saatlerde radar verilerine bağlı olarak uyarı kapsamının genişleyebileceğini ifade etti. Anlık hava durumu gelişmelerinin MGM’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Son günlerde yaz yağışlarının aniden bastırdığına ve şehir yaşamını olumsuz etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür uyarıların hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların, hem kendi güvenlikleri hem de çevre güvenliği açısından dikkatli hareket etmeleri büyük önem taşıyor.