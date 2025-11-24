Kahramanmaraş’ta 24–28 Kasım tarihleri arasında hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve ılık seyredecek. Meteorolojik verilere göre hafta boyunca kentte yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise gün içinde 17 ile 20 derece, gece saatlerinde ise 5–7 derece aralığında değişecek.

24 Kasım Pazartesi günü, en düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık 20°C olarak ölçülecek.

25 Kasım Salı günü, sıcaklık 7–18°C arasında seyredecek. Nem oranı %36–%61 aralığında olacak. Hafif esen rüzgârın etkisiyle serinlik hissedilebilir.

26 Kasım Çarşamba günü, sıcaklık 7°C’den 17°C’ye kadar çıkacak. Nem oranı %45–%75 arasında değişecek. Günün özellikle sabah saatlerinde daha serin bir hava bekleniyor.

27 Kasım Perşembe ise yine parçalı bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 19°C olacak.

28 Kasım Cuma günü, hafta 6–19°C aralığında seyreden sıcaklıklarla kapanacak.

Genel olarak Kahramanmaraş’ta hafta boyunca ılık bir hava, parçalı bulutlu gökyüzü ve düşük rüzgâr etkisi hâkim olacak. Sabah saatlerinde yer yer pus ve hafif sis görülebilir. Gündüz saatlerinde ise hava açık ve sakin seyredecek.