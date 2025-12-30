Havaların belirgin şekilde soğumasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta kış lastiğine olan talep gözle görülür biçimde arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre kent genelinde Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı beklenmesi, sürücüleri olası buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı önlem almaya yöneltti. Özellikle şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlar ve ticari araç sürücüleri, kış lastiği değişimi için lastik servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Petlas Tanrıöver Firma Yetkilisi Mehmet Sami Tanrıöver, son günlerde lastik servislerinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirterek, soğuk hava koşullarının ve kar beklentisinin talebi doğrudan etkilediğini ifade etti. Tanrıöver, “Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiğine ilgi başladı. Özellikle 31 Aralık itibarıyla Kahramanmaraş’ta kar yağışı beklentisi olması nedeniyle vatandaşlarımız kış lastiği taktırmaya daha fazla özen gösteriyor. Bu da servislerimizde yoğunluğa neden oluyor” dedi.

Kış lastiklerinin +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerine kıyasla çok daha iyi performans sağladığını vurgulayan Tanrıöver, lastik hamurunun soğuk havaya uygun yapısı sayesinde kar, buz ve ıslak zeminlerde yol tutuşunu artırdığını belirtti. Tanrıöver, sürüş güvenliği açısından kış lastiğinin sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayati bir önlem olduğuna dikkat çekerek, sürücülerin hava şartları ağırlaşmadan lastik değişimini yaptırmalarını tavsiye etti.