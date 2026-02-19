Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı büyük bir manevi coşkuyla eda edildi. Akşam ezanının ardından vatandaşlar camilere akın ederken, özellikle Abdulhamithan Camisi’nde yoğunluk dikkat çekti. Aileleriyle birlikte camiye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla saf tutarak Ramazan’ın ilk teravih namazını kılmanın huzurunu yaşadı.

Camide yer yer doluluk oluşurken, cemaat namaz öncesinde Kur’an-ı Kerim tilavetini huşu içinde dinledi. Teravih namazının ardından yapılan dualarda birlik, beraberlik, sağlık ve huzur temennileri dile getirildi. Ramazan ayının bereketi ve manevi iklimi için edilen dualara cemaat hep bir ağızdan “amin” dedi.

Kadınlar da camide kendileri için ayrılan özel bölümde teravih namazını eda ederken, çocukların cami ortamına gösterdiği ilgi ise gözlerden kaçmadı. İlk teravih namazıyla birlikte Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının manevi atmosferi hissedilmeye başlarken, camiler yeniden dolup taşarak huzur ve kardeşlik duygularına ev sahipliği yaptı.