Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşları 16 ile 18 arasında olduğu öğrenilen 4 genç, araç içerisinde silahla poz verip sosyal medya üzerinden paylaşınca büyük tepki topladı. Tehlikeli hareketleriyle hem çevreyi rahatsız eden hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan gençler, bölgede endişeye yol açtı.

Edinilen bilgilere göre gençler, otomobil içinde yüksek sesle müzik açarak ellerindeki silahla pozlar verdi. Bu görüntüleri cep telefonuyla kaydeden gençler, daha sonra videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti.

Mahalle sakinleri, hem gürültü hem de silah gösterisinin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Uzmanlar, sosyal medyada silah kullanımını özendirici içeriklerin gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu, bu tür davranışların hem hukuki hem de güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

Olayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı öğrenildi.