Juventus – Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
-
Tarih: 16 Eylül 2025, Salı
-
Saat: 22.00 (TSİ)
-
Stadyum: Allianz Stadium, Torino
-
Hakem: François Letexier (Fransa)
-
Yayın: Tabii Spor (canlı)
Kenan Yıldız İlk 11’de Başlayacak mı?
Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, teknik direktörün tercihleri doğrultusunda Borussia Dortmund maçına ilk 11’de başlayacak.
Serie A’da ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünü kazanan milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde de sahne almaya hazırlanıyor.
Muhtemel 11’ler
Juventus: Di Gregorio; Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu; Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie; Kenan Yıldız
Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Bensebaini, Ryerson, Gross; Nmecha, Svensson, Bueno Couto; Beier, Adeyemi, Guirassy