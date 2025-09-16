Aaf88B947F1D9655575E0C040D97B38F

Juventus – Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Kenan Yıldız İlk 11’de Başlayacak mı?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, teknik direktörün tercihleri doğrultusunda Borussia Dortmund maçına ilk 11’de başlayacak.
Serie A’da ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünü kazanan milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde de sahne almaya hazırlanıyor.

Muhtemel 11’ler

Juventus: Di Gregorio; Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu; Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie; Kenan Yıldız

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Bensebaini, Ryerson, Gross; Nmecha, Svensson, Bueno Couto; Beier, Adeyemi, Guirassy

