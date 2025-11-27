Ziyarete KMTSO Başkan Yardımcısı Durdu Canbolat, Genel Sekreter Yunus Atmalı ve oda personelleri de katıldı.

İlk olarak Afşin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emrah Gümüş’ü makamında ziyaret eden Başkan Buluntu, yerel esnafın talep, beklenti ve sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Afşin’in ekonomik potansiyeli değerlendirilerek ilçede ticari faaliyetlerin güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Programın devamında Başkan Buluntu ve beraberindeki heyet, Afşin’in önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Ashab-ı Kehf Külliyesini ziyaret etti. Bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini yerinde inceleyen heyet, Afşin’in turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

KMTSO tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerin, hem yerel esnafın görüşlerini almak hem de Afşin’in ekonomik ve kültürel yapısını doğrudan analiz ederek bölgeye katkı sunacak projeleri planlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.