Rektör Yasım, üniversitenin söz konusu iddialarda yer alan konser organizasyonunu düzenleme yetkisinin kesinlikle bulunmadığını vurgulayarak, bazı çevrelerin konuyu çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade etti.

Rektör Yasım, yapılan paylaşımların üniversitenin kurumsal kimliğini hedef aldığını belirterek, “Üniversitemiz hakkında ortaya atılan bu iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, kasıtlı bir şekilde farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. KSÜ’nün böyle bir konser düzenleme yetkisi yoktur” dedi.

Açıklamasında konunun yalnızca üniversiteyi değil, şehrin imajını da olumsuz etkilediğini dile getiren Yasım, “Bu tür mesnetsiz iddialar hem kurumumuza hem de Kahramanmaraş’a zarar veriyor. Şehrimizin itibarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Rektör Yasım, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli açıklamaların yapılmaya devam edileceğini belirtti.