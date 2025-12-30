64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal konuşmacı olarak katıldığı "Rol Model ve Etki Bilinci Atölyesi" nde Mehmet Akif’i anlamanın Türkiye’nin yakın tarihini anlamakla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, Akif’in ahlak anlayışının hakikate sadakat, iman, ilke ve erdem üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Rol modellerin kişilik ve karakter gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ünal, çocuklukta kazanılan manevi değerlerin karakter inşasında belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Ünal, “Rol modelimi şekillendiren pek çok insan ve hatıra oldu. Çocukluğumda, ehli tasavvuf olan anneannemin seher vakti kıldığı namaz ve yaptığı zikir, manevi dünyamda derin izler bıraktı. Evde namaz kılan insanların varlığı, çocukların karakter gelişiminde son derece önemlidir. Çünkü namaz bir ödev değil, bir anlam ve ilişki meselesidir.” dedi.

Eğitim hayatında öğretmenlerinin ve edebiyatçıların da önemli etkisi olduğunu belirten Ünal, düşünce dünyasını etkileyen isimleri şöyle sıraladı:

“Ferhunde öğretmenim, edebiyat hocam Mehmet Mehdi Ergüzer; Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Fethi Gemuhluoğlu, Necip Fazıl, Rasim Özdenören ve Nuri Pakdil düşünce dünyamı derinden etkiledi. "

Konuşmasında kendisini en çok etkileyen rol modelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karakterimi en çok etkileyen kişi; kriz anlarında, darbe girişimlerinde ve ülkenin en zor dönemlerinde cesaret, kararlılık ve iradeyi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu yönüyle benim için en güçlü rol modeldir.”

Mahir Ünal’ın konuşması ardından salonda bulunan bir öğrenci, Mehmet Akif Ersoy’un "Zulmü Alkışlayamam" adlı şiirini okudu. Atölye, Ünal’ın öğrencilerle yaptığı soru-cevap etkinliği, fotoğraf çekimi ve eser takdimi ile sona erdi.