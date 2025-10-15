MasterChef Türkiye 2025 sezonu tüm hızıyla devam ederken, geçtiğimiz haftalarda Mehmet Şef’le yaşadığı sert tartışma sonrası stüdyoyu terk etmek zorunda kalan ve gözyaşlarıyla geri dönen yarışmacı Çağatay Doğanoğlu, bu kez de yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme geldi.

Çağatay dokunulmazlık oyunu sırasında bıçağın kayması sonucu elini keserek kısa süreli paniğe neden oldu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yarışmaya devam eden Çağatay'ın yaşadığı talihsizlik, sosyal medyada da gündem oldu.

Mehmet Şef, olayın ardından Çağatay’a “Önce sağlığın, yarışma sonra gelir” diyerek sakin olmasını söyledi.

Olay sonrası Çağatay Doğanoğlu gözyaşlarını tutamadı. Doktor kontrolü sonrasında eline yapılan pansumanla yeniden stüdyoya dönen yarışmacı, yaşadığı korkuyu “Kendime çok kızgınım. Dikkatsiz davrandım, şeflerin güvenini sarsmak istemem” sözleriyle ifade etti.

MasterChef Çağatay'ın elini kestiği anlara ilişkin görüntüler yayımlandı.

