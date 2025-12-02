Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Doğukent bölgesinde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada şehrin yeniden ayağa kaldırılmasının sıradan bir imar çalışması değil, kültürel ve tarihi kimliğin yeniden inşası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten Kurum, kentin asırlardır direnciyle Türkiye’ye örnek olduğunu ifade etti.

Şehir genelinde 52 bin konut teslim edildi

Kurum, bugüne kadar Kahramanmaraş genelinde 52 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonu itibarıyla bu sayının 74 bine ulaşacağını açıkladı. Yeni yaşam alanlarının parkları, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla hızla yükseldiğini söyledi.

Tarihi ve ticari dokuyu canlandıran projeler

Kapalı çarşıdan Demirciler Çarşısı’na, toptancılar sitesinden kasaplar çarşısına kadar pek çok bölgede ticari hayatı canlandıracak projelerin devam ettiğini belirten Kurum, 17.500 kişilik modern stadyumun da inşa edildiğini ifade etti.

Altınova’da 11 bin konutluk yeni uydu kent

Azerbaycan Mahallesi’nde okullar ve kültür merkezlerinin tamamlandığını aktaran Kurum, Altınova’da 11 bin konut ve 550 bloktan oluşan yeni uydu kentin yükseldiğini söyledi. Kahramanmaraş Tur Rehberi

“Deprem bölgesinde 200 bin kişiyle gece gündüz çalışıyoruz”

Depremden etkilenen 11 ilde 174 bölgede, 3.481 şantiyede çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, projelerin %80’inin tamamlandığını ve Aralık boyunca teslimlerin artacağını vurguladı. Altyapı uzunluğunun 11 bin kilometreyi bulduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’a 8.195 yeni sosyal konut

Dar gelirli vatandaşlara yönelik 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’a 8.195 yeni sosyal konut yapılacağını açıklayan Kurum, teslimlerin gelecek yıldan itibaren başlayacağını ifade etti.

“Tek bir vatandaşımızı yuvasız bırakmayacağız”

Çalışmaların şehrin kaderini değiştirecek büyük bir başarı hikâyesi olduğunu belirten Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta son evlerin teslim edildiğini ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun güvenli şehirler inşa ettiklerini söyleyerek “Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” sözleriyle konuşmasını noktaladı.