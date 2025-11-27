Şirket, iki yıl süren kurumsal dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyon çalışmalarının ardından prestijli listede yer almaya hak kazandı.

Kurumsal Dönüşümün Gurur Veren Sonucu

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ceylan Balduk, ödülün şirket vizyonunun ve değerlerinin güçlü bir yansıması olduğunu söyledi. Balduk, şirketin başarısının temelinde yer alan stratejik adımları şu şekilde sıraladı:

İstikrarlı bir şekilde hayata geçirilen kurumsallaşma vizyonu,

Sürdürülebilirlik biriminin titiz çalışmaları ve saha uygulamaları,

Kadın yönetici oranının ve karar alma mekanizmalarındaki temsilin artırılması,

Dijital dönüşümün tüm üretim süreçlerine entegre edilmesi,

Çevreye duyarlı yeşil dönüşüm yatırımları,

Sektördeki zorluklara karşı yenilikçi çözümler geliştirilmesi,

Mehmet Balduk Ar-Ge Merkezi’nde ticarileştirilen projeler,

Üniversite-sanayi iş birlikleri ve TÜBİTAK destekleri,

Tüm Nazar Tekstil çalışanlarının emeği, dayanıklılığı ve katkısı.

“Bölgemizi En İyi Şekilde Temsil Etmek Gurur Verici”

Balduk, Kahramanmaraş’ın üretim gücünü Deloitte gibi uluslararası bir platformda temsil etmenin ayrı bir gurur olduğunu belirterek:

“Bölgemizden bu ödülü alan şirketlerden biri olmak bizim için çok anlamlı. Bu başarı, tüm ekibimizin ortak emeğinin sonucudur.” ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı ve Yeni Hedefler

Başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden Balduk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vizyonuyla bize yol gösteren Yönetim Kurulu Başkanımız Emre Balduk başta olmak üzere, tüm Nazar Tekstil ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Hissettiğimiz sorumlulukla, daha sürdürülebilir, yenilikçi ve güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balduk Teslim Aldı

Deloitte Türkiye’nin düzenlediği ödül töreninde, Nazar Tekstil adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balduk teslim aldı. Şirketin, bu prestijli başarının ardından sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yatırımlarını artırarak yoluna devam etmesi planlanıyor.