2026 Sömestr Tatili Ne Zaman?

MEB’in 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

🎒 Karne günü: 16 Ocak 2026 Cuma
🛎 Tatil başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi
📘 Tatil bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra iki haftalık dinlenme sürecine girecek.

İkinci Dönem Ne Zaman Başlıyor?

Sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler bu süreçte ikinci dönem hazırlıklarını tamamlayacak.

2025–2026 Ara Tatil Tarihleri

MEB takvimine göre yıl içinde iki ara tatil uygulanacak:

• Birinci Dönem Ara Tatili

📅 10–14 Kasım 2025

• İkinci Dönem Ara Tatili

📅 16–20 Mart 2026