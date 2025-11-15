2026 Sömestr Tatili Ne Zaman?
MEB’in 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.
🎒 Karne günü: 16 Ocak 2026 Cuma
🛎 Tatil başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi
📘 Tatil bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma
Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra iki haftalık dinlenme sürecine girecek.
İkinci Dönem Ne Zaman Başlıyor?
Sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler bu süreçte ikinci dönem hazırlıklarını tamamlayacak.
2025–2026 Ara Tatil Tarihleri
MEB takvimine göre yıl içinde iki ara tatil uygulanacak:
• Birinci Dönem Ara Tatili
📅 10–14 Kasım 2025
• İkinci Dönem Ara Tatili
📅 16–20 Mart 2026