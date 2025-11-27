Edinilen bilgiye göre, kayalık alanda sıkışan keçilerin sahibi durumu yetkililere bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sarp kayalıklara halat yardımıyla ulaşarak kurtarma operasyonu başlattı.

Mahsur Kalan Keçi̇ 3

Ekiplerin dikkatli ve titiz çalışması sonucu mahsur kalan 5 keçi bulundukları yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan hayvanlar, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

Mahsur Kalan Keçi̇ 2

Yetkililer, benzer durumlarda vakit kaybetmeden ihbarda bulunulmasının önemine dikkat çekti.