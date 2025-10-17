Estonya’da düzenlenen Avrupa Para Poomsae Şampiyonası’nın ilk gününde, büyük erkekler P23 kategorisinde mücadele eden otizmli milli sporcu Yusuf Eymen Otalı, gösterdiği üstün performansla gümüş madalya kazandı.

Otalı’nın bu başarısı, Türk taekwondo tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu madalya, para poomsae branşında bir Türk sporcunun Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

Yusuf Eymen Otalı’nın elde ettiği bu tarihi başarı, hem Türk spor camiasında hem de özel gereksinimli bireylerin spor alanındaki temsili açısından büyük gurur ve umut kaynağı oldu.