Bu haftaki yazıma biraz gülelim, tebessüm edelim diye güzel bir fıkra ile başlamak istiyorum. Çiftçinin biri sabah yumurtaları almak için kümese girer. Bakar ki yumurtalar çok az.

Bunun üzerine tavuklara bağırır.

Yarın sabah tekrar geleceğim ve çok yumurta yapmayanı silahla vuracağım.

Ertesi sabah, kümese geldiğinde her tavuğun altında beşer, altışar yumurta vardır ama bir

tanesinde tek yumurta vardır.

Bu duruma çok kızan çiftçi silahını hayvanın alnına dayar.

Veee bağırır. ''Sen neden bir tane yaptın ''

Hayvan da kısık bir sesle.

Abi ben tavuk değil, horozum.

Söylenmek yerine söylemek lazım.

Okuyalım ve bir an durup düşünelim.

Bakalım bu yazıyı okuyacak vaktiniz olacak mı?

Taze köy yumurtası alalım ama sabah horoz ötmesin..

Taze manda sütü alalım, ama manda bokuna basmayalım...

Olabilecek en bakir, en temiz bölgede yazlığımız olsun, ama alışveriş merkezlerine, hastaneye, postaneye yakın olsun...

Yolu düzgün, ortalık ışıl ışıl, capcanlı, eğlenceli olsun,

mülklerimizin değeri artsın, ama fazla kalabalık, betonlaşma ve kirlilik olmasın...

Köy sütünü, sebzesini, yumurtasını bol bol alabilelim, ama pahalı olmasın...

Hepimiz en başta gelen, en birinci, en şampiyon doğaseverleriz, ama akrepler, çiyan ve kertenkeleler evlerimize girmesin, domuzlar, tilkiler bahçemizde dolaşmasın, sivrisinekler her gün ilaçlansın...

Ortalık yemyeşil olsun, ama ağaçlar fazla büyümesin, deniz manzarasını kapatmasın, çiçekler, yapraklar balkonumuza dökülmesin...

Her akşam mangalda balık pişirelim, ama balık çiftlikleri olmasın,

denizler temiz kalsın...

Çocuklar, torunlar gelsin, ama geldiklerinde torunlar fazla gürültü yapmasın,

çocuklar sorun çıkarmasın...

Deniz, sabahları girerken ürpertmesin, ama öğlen sıcağında da bunaltmasın, serinletsin...

Rüzgâr olsun, ama deniz dalgalı olmasın...

Hava açık, bulutsuz olsun, ama güneş yakmasın...

Her denize, havuza giriş çıkışta mutlaka duş alalım, evde günde beş şampuan, üzerine iki kese atalım, akşamüzeri çimleri sulayalım, ama bölgede su sıkıntısı yaşamayalım...

Gündüzleri çok sıcak olmasın, akşamları çok serin olmasın...

Komşuluk ilişkileri sevgi, saygı, hoşgörü

çerçevesinde şekillensin, ama komşu benim merdivenimi kullanmasın,

sınırımı geçmesin, çimlerime basmasın, çiçeğimi koparmasın, akşamları da televizyonun sesini fazla açmasın...

Yazlık, yazlık olmasına olsun, ama birazcık kışlık gibi de olsun. Hem kliması, hem sobası olsun...

Site yönetimi, güvenlik, peyzaj, çevre temizliği dört dörtlük kusursuz olsun, ama aidatlar ucuz olsun.

Evlerin hem denize, hem ormana, hem çöle, hem de göle cephesi olsun...

Hem modern, hem konforlu, hem salaş, hem de birazcık otantik olsun...

Hem öyle, hem böyle, hem de birazcık şöyle olsun..

Yanağında bir de beni mutlaka olsun...

Büyüklerimizin söylediği çok güzel bir söz vardı, cuk oturuyor sanırım;

"Karnım doysun ama ekmeğim bölünmesin."

(Alıntı)