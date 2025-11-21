İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’yi sarsan yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin yeni detayları kamuoyuyla paylaştı. Başsavcı Akın Gürlek, sürecin TFF’nin yürüttüğü idari soruşturmalardan tamamen bağımsız ilerlediğini vurguladı.

Gürlek, soruşturma kapsamında tanık beyanları, spor yorumcuları ve hakemler tarafından aktarılan iddialar ile geçmiş yıllarda oynanan maçlara ilişkin CİMER üzerinden gelen başvuruların değerlendirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın genişleyebileceğini belirten Başsavcı Gürlek:

“Kulüp başkanları, yöneticileri, eski hakemler… Havuzumuzda yasa dışı bahisle ilişkisi olduğuna dair şüphe bulunan herkesin üzerine gidiyoruz.” dedi.

147 hakemin hesaplarında para trafiği: Toplam 21 milyon 778 bin TL

Soruşturmanın en kritik aşamasını oluşturan MASAK analiz raporu da dosyaya girdi. Rapora göre:

147 hakemin, bazı yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı para giriş-çıkışları tespit edildi.

Toplam 21 milyon 778 bin TL para hareketi belirlendi.

Bu işlemlerin sayısı 18 bin olarak kayıtlara geçti.

Savcılık, TFF tarafından bildirilen isimlerle sınırlı kalmadıklarını, kendi değerlendirmeleri doğrultusunda futbolcu ve yöneticiler hakkında da kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti.

Tutuklu hakem Erkan Arslan’ın işlem trafiği şaşırttı

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden tutuklu hakem Erkan Arslan hakkında MASAK raporunda:

6.380 kez yasa dışı bahis oynadığı,

Toplam işlem tutarının 10,5 milyon TL olduğu

tespit edildi.

Başsavcılık, delillerin genişlediğini ve önümüzdeki günlerde yeni bir operasyon dalgası gelebileceğini açıkladı.