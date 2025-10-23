Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Yaşar Fatih Karahan liderliğinde yaptığı toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek %40,5’ten %39,5’e çekti.

Ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

Kurul açıklamasında, enflasyonun eylül ayında yükseldiği, ancak talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğu belirtildi. Enflasyondaki yavaşlayan düşüş sürecinin, özellikle gıda fiyatları kaynaklı riskler nedeniyle sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini açıkladı. Kurul, enflasyon verileri ve beklentilerini göz önünde bulundurarak faiz kararlarını ihtiyaç doğrultusunda toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde gözden geçirecek. Enflasyon hedeflerinden sapma olması durumunda para politikası daha da sıkılaştırılacak.

Ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler görülürse, makroihtiyati tedbirler devreye alınacak. Likidite yönetimi araçları etkin biçimde kullanılmaya devam edecek.

TCMB, orta vadede enflasyonu %5 hedefine indirerek ekonomik istikrarı sağlamayı amaçlıyor ve kararlarını şeffaf, veri odaklı bir yaklaşımla almaya devam edecek.