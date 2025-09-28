Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir sitenin temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Tekerek Mahallesi 94014. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle bölgede bulunan doğalgaz boru hattı zarar gördü. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Toprak kaymasının ardından bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Güvenlik çemberi oluşturulan alanda, teknik ekipler onarım ve inceleme çalışmalarına başladı.

Yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.