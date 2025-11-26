Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) heyeti, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar’ı ziyaret ederek yerel medyanın yaşadığı sorunlara ilişkin kapsamlı bir dosya teslim etti.

Ziyarette, özellikle TÜRKSAT uydu ücretleri, telif hakları, ve dijital yayıncılık alanındaki yapısal problemler ele alındı. TÜBAF yetkilileri, yerel medya kuruluşlarının sürdürülebilirliğini tehdit eden bu sorunların çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, sorunların çözümü noktasında destek olacaklarını söyleyen Sayın Faruk Acar Bey’e teşekkürlerini iletti.

“MEDYANIN SORUNLARINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise medyanın sorunlarını yakından takip edeceklerini belirterek,

“Ziyaretleri için TÜBAF yönetimine teşekkür ediyorum. Medyanın yaşadığı tüm sorunları yakından izleyeceğiz ve çözüm noktasında katkı sunmaya hazırız.” dedi.