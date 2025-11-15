A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa’da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Bulgaristan mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

PUAN TABLOSU

Türkiye, E Grubu’ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci sırada, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan, grubu ilk iki sırada tamamlayarak play-off hakkı elde etmesini sağlayacak. Puan alamasa bile Türkiye, son maçta İspanya ile deplasmanda karşılaşmadan önce grubu ikinci sırada bitirip play-off’a kalmayı garantilemiş olacak.

Grupta 4’te 4 yapan İspanya 12 puanla liderliği sürdürürken, puanı bulunmayan Bulgaristan son sırada yer alıyor.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Maçta, İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicholas Walsh düdük çalacak. Yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Donald Robertson olacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Bulgaristan maçı, 15 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz, ayrıca Exxen platformu üzerinden online olarak izlenebilecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)