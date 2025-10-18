Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Onikişubat Bağ Bozumu Festivali, yoğun katılımla başladı.

“Bağ bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşiyor” sloganıyla Kahramanmaraş Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Ayça Öksüz’ün büyük gayretleri ile gerçekleştirilen festivalde kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve girişimci kadınlar, kendi stantlarında el emeği ürünlerini sergileyerek üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca dünyaca ünlü şefler Ömür Akkor, Sinem Özler de festivalin en dikkat çekici konukları olarak yer aldı.

Akkor ve Özler festival alanındaki stantları birer birer ziyaret ederek bilgiler aldı.

Burada aksu habere özel açıklamalarda bulunan Akkor ve Özler bu tür festivallerin kentin sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Kahramanmaraş Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Ayça Öksüz ise kadınların emeğinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek bu tür çalışmaların arkasının geleceğini belirtti.