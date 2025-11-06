Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçlarının tamamlanmasının ardından, toplam 28 takım bir üst tura adını yazdırdı. Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekibin de katılımıyla toplamda 38 takımın yer alacağı 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün (6 Kasım 2025 Perşembe) futbolseverlerle buluştu.

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan kura töreni A Spor ekranlarından da canlı takip edildi.

Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım da yer aldı.

Süper Lig'den katılan takımlar:

Gençlerbirliği

Göztepe

İkas Eyüpspor

Kocaelispor

Fatih Karagümrük

Trabzonspor

Trendyol 1. Lig'den katılan takımlar:

Bandırmaspor

Boluspor

Erzurumspor

İstanbulspor

+3. Eleme turunda tur atlayan 28 takım

Kura çekiminin ardından takımların eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle: