Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçlarının tamamlanmasının ardından, toplam 28 takım bir üst tura adını yazdırdı. Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekibin de katılımıyla toplamda 38 takımın yer alacağı 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün (6 Kasım 2025 Perşembe) futbolseverlerle buluştu.
TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan kura töreni A Spor ekranlarından da canlı takip edildi.
Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım da yer aldı.
Süper Lig'den katılan takımlar:
- Gençlerbirliği
- Göztepe
- İkas Eyüpspor
- Kocaelispor
- Fatih Karagümrük
- Trabzonspor
Trendyol 1. Lig'den katılan takımlar:
- Bandırmaspor
- Boluspor
- Erzurumspor
- İstanbulspor
+3. Eleme turunda tur atlayan 28 takım
Kura çekiminin ardından takımların eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor
- Yalova FK 77-Gaziantep FK
- Boluspor-Kahta 02
- İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer
- Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol
- Muğlaspor-Sipay Bodrum FK
- Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor
- Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor
- Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe
- Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor
- ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor
- Fethiyespor-Bandırmaspor
- Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
- Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor
- Sakaryaspor-Gençlerbirliği
- Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967
- Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
- Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor
- Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük